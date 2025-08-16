شرطة لندن: القرارات التي تم الإعلان عنها تتعلق بالاعداد الكبيرة من المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة و من المتوقع صدور المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة و قد يواجه المتهمون بهذه الجرائم عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر