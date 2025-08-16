السبت   
   16 08 2025   
   22 صفر 1447   
   بيروت 02:41
    شرطة لندن تعلن أنّ 60 شخصا على الأقل سيحاكمون في بريطانيا بتهمة “إظهار الدعم” لحركة “بالستاين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين والتي تم حظرها مؤخرا والتي اعتقل أكثر من 700 شخص من مؤيديها منذ حظرها أوائل تموز/يوليو وتصنيفها “ارهابية”