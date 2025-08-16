السبت   
   16 08 2025   
   22 صفر 1447   
   بيروت 02:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: 1760 فلسطينيا على الأقل قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر أيار/مايو