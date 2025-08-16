السبت   
   16 08 2025   
   22 صفر 1447   
   بيروت 01:06
    عاجل

    القناة 12 الإسرائيلية عن تسجيل مسرب لرئيس الاستخبارات العسكرية السابق: كل من شغل منصبا في 7 أكتوبر عليه أن يرحل ويفسح المجال لغيره