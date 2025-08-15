عاجل

وسائل إعلام روسية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الرئيس الوحيد الذي استقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند سلم الطائرة من بين رؤساء الدول الذين التقاهم خلال فترة ولايته الرئاسية الثانية