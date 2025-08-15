الجمعة   
   15 08 2025   
   21 صفر 1447   
   بيروت 20:28
    مصادر طبية فلسطينية: نحو 41 شهيداً بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات