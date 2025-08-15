الجمعة   
   15 08 2025   
   21 صفر 1447   
   بيروت 17:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: وثقنا مقتل 1769 شخصا على الأقل من طالبي المساعدات منذ 27 آيار/مايو