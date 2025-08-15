دولي

واشنطن تبيع البحرين صواريخ “هيمارس”

أعلنت الإدارة الأميركية، أمس، موافقتها على صفقة محتملة لبيع أنظمة صواريخ “هيمارس” ومعدات ذات صلة إلى مملكة البحرين، بقيمة تقديرية تبلغ نصف مليار دولار.

JUST IN – U.S. State Department approves potential $500 million sale of M142 High Mobility Artillery Rocket System and equipment to Bahrain. pic.twitter.com/0K7OmJpBpX — Disclose.tv (@disclosetv) August 14, 2025

وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، في بيان، بأنّ وزارة الخارجية صادقت على الصفقة، و”أُبلغ الكونغرس الأميركي بالإخطار المطلوب لإتمام الإجراءات”.

وتتضمن الصفقة المقترحة، وفق البيان، بيع أربعة أنظمة “هيمارس” M142، إلى جانب ثلاث منظومات بيانات تكتيكية، ومعدات دعم ولوجستيات وقطع غيار، بطلب من حكومة البحرين.

وذكرت الوكالة أنّ “الصفقة ستعزز قدرات البحرين على مواجهة التهديدات، وتأمين المنشآت والأفراد الأميركيين في المملكة، والمشاركة في العمليات المشتركة ضمن تحالفات تقودها واشنطن”، مشيرةً إلى أنّ “البحرين ستكون قادرة أيضاً على تنفيذ مهام دفاعية مستقلة، بما يخدم المصالح الأميركية”.

واعتبرت الوكالة أنّ التوريد المحتمل “سيساهم في ضمان الاستقرار والسلام الاقتصادي في الشرق الأوسط، ويصب في تحقيق أهداف الأمن القومي الأميركي”.

المصدر: مواقع إخبارية