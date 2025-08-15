الجمعة   
   15 08 2025   
   21 صفر 1447   
   بيروت 06:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية: نواجه موجة الحر الشديدة وسط انعدام مياه الشرب ما يؤثر بشكل مباشر على جميع الأهالي من كافة الأعمار