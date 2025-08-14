الخميس   
   14 08 2025   
   20 صفر 1447   
   بيروت 17:44
    عاجل

    السيد الحوثي: المغفلون والجاحدون والعملاء يصورون للناس أن المشكلة هي في السلاح الذي بيد أحرار الأمة وشرفائها