أبناء قبيلة العدوان في الأردن: تلقينا ببالغ الغضب والاستهجان تصريحات نتنياهو التي توعّد فيها بضم أراضٍ عربية جديدة إلى كيان الاحتلال الصهيوني الغاشم في استفزاز صارخ لمشاعر الأمة واعتداء سافر على سيادة الدول وحقوق الشعوب