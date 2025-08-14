الخميس   
   14 08 2025   
   20 صفر 1447   
   بيروت 01:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    أبناء قبيلة العدوان في الأردن: تلقينا ببالغ الغضب والاستهجان تصريحات نتنياهو التي توعّد فيها بضم أراضٍ عربية جديدة إلى كيان الاحتلال الصهيوني الغاشم في استفزاز صارخ لمشاعر الأمة واعتداء سافر على سيادة الدول وحقوق الشعوب