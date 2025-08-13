عاجل

سرايا القدس: قصفنا الاثنين الماضي بالاشتراك مع كتائب القسام تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس بعدد من قذائف الهاون الثقيل