    سرايا القدس: قصفنا الاثنين الماضي بالاشتراك مع كتائب القسام تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس بعدد من قذائف الهاون الثقيل