    المفوض العام للأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب الجوع في غزة وأكثر من 40,000 طفل قتلوا أو ‫أصيبوا جراء القصف والضربات الجوية