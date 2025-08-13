الأربعاء   
   13 08 2025   
   19 صفر 1447   
   بيروت 07:57
    عاجل

    وزارة الخارجيّة الفرنسية: نطالب “إسرائيل” بضمان وصول صحفيين دوليين بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة لتوثيق الصراع