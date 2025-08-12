دولي

صندوق الثروة السيادي النرويجي يتجه للخروج من شركات صهيونية

توقع صندوق الثروة السيادي النرويجي التخلي عن المزيد من الاستثمارات بالشركات الإسرائيلية كجزء من مراجعته المستمرة بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلت “رويترز” عن نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراند، قوله إن “الصندوق سيواصل تقليص محفظته في “إسرائيل””، متوقعاً الخروج من مزيد من الشركات التي لها أنشطة في كيان الاحتلال.

وفي وقت سابق، قال الصندوق إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة إسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية.

ويملك صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصا في 8700 شركة بأنحاء العالم، وتبلغ قيمته تريليوني دولار، وكان يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقاً لسجلاته.

والعام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان ستتم تصفية حيازاته في 5 بنوك.

وكان البرلمان النرويجي قد رفض في حزيران/يونيو الماضي اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُذكر أن النرويج من أغنى دول العالم بفضل صندوقها السيادي الذي يتجاوز تريليوني دولار.

المصدر: رويترز