ماركوس: الفلبين ستُجر “رغما عنها” إلى حرب تايوان

حذّر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، اليوم الإثنين، من أن بلاده ستُجر “مرغمةً” إلى أي حرب على تايوان، لكن عليها الاستعداد لذلك.

وتعتبر الصين تايوان، المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي أقرب جارة لمانيلا إلى الشمال، جزءًا من أراضيها، وهددت بالاستيلاء عليها بالقوة.

وقال ماركوس “إذا اندلعت حرب بسبب هذا، فهي قريبة منا، ماذا يُفترض بنا أن نفعل؟ لا يمكننا تجاهل الأمر، “لذا، فرغم رغبتنا الشديدة في تجنب أي مواجهة مع أي شخص، في أي مكان، فإن حربًا على تايوان ستجر الفلبين، مُرغمةً، إلى الصراع”.

وتابع “آمل ألا يحدث ذلك، ولكن إذا حدث، فعلينا التخطيط له مُسبقًا”، مُشيرًا إلى الأعداد الكبيرة من الفلبينيين العاملين في تايوان.

المصدر: يونيوز