الأربعاء   
   06 08 2025   
   12 صفر 1447   
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    كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة تاندوم مساء أمس الثلاثاء في محيط منتزه المحطة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة