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حزب الله: يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب ‏الإسرائيلي أولًا وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي كما ورد في بيانها الوزاري