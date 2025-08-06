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حزب الله: نحن منفتحون على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى والعمل لبناء الدولة وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم