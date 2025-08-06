الأربعاء   
   06 08 2025   
   12 صفر 1447   
   بيروت 15:22
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    حزب الله: خروج وزراء حزب الله و حركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار وتعبير ‏عن رفض المقاومة وعن الرفض الشعبي ‏الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية ‏والاحتلال الإسرائيلي