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حزب الله: خروج وزراء حزب الله و حركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار وتعبير ‏عن رفض المقاومة وعن الرفض الشعبي ‏الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية ‏والاحتلال الإسرائيلي