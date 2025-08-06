الأربعاء   
   06 08 2025   
   12 صفر 1447   
   بيروت 12:17
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    إعلام العدو عن قسم اعادة التأهيل بوزارة الحرب: نعالج نحو 80 ألف مصاب بالجيش 26 ألفاً منهم يعانون اضطرابات نفسية