الثلاثاء   
   05 08 2025   
   11 صفر 1447   
   بيروت 22:19
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    وزير الاعلام: الوزيران راكان ناصر الدين وتمارا الزين انسحبا من جلسة الحكومة لعدم رضاهما عن القرار الصادر