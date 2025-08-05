الثلاثاء   
   05 08 2025   
   11 صفر 1447   
   بيروت 19:14
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    كتائب القسام: استهدفنا بقذائف الهاون موقع قيادة وسيطرة للعدو قرب مدرسة دار الأرقم بحي التفاح شرقي مدينة غزة