الثلاثاء   
   05 08 2025   
   11 صفر 1447   
   بيروت 19:14
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    الشيخ قاسم: سنواجه الوصاية الأجنبية والتغوّل الأميركي العربي والتنمر الداخلي هذه مرحلة خطيرة من مراحل استقلال لبنان لكننا أقوى بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وبالوحدة