الثلاثاء   
   05 08 2025   
   11 صفر 1447   
   بيروت 19:13
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    الشيخ قاسم: المقاومة بخير قوية عزيزة تمتلك الإيمان والإرادة ومصممة على أن تكون سيدة في بلدها وأن يكون لبنان سيدًا عزيزًا مستقلًا وجمهورها صامد ومتماسك والمجاهدون مستعدون لتقديم أقصى التضحيات