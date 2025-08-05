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بدء كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال الاحتفال التكريمي الذي ينظّمه حزب الله إحياءً لذكرى الشهيد القائد محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان) في الضاحية الجنوبية لبيروت