لبنان

جلسة للحكومة في بعبدا وجدول الأعمال يتضمن 10 بنود أبرزها “السيادة” و”وقف الأعمال العدائية”

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

ويبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدًا في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، اعتمادًا على قواها الذاتية حصراً، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

كما يتضمّن جدول الأعمال تعيينات إدارية في عدد من المواقع، إلى جانب البحث في مسائل طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، جرى خلاله التطرّق إلى الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد.

المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من قصر بعبدا منى طحيني.

المصدر: الوكالة الوطنية