الثلاثاء   
   05 08 2025   
   11 صفر 1447   
   بيروت 14:33
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    وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع الى 61020 شهيداً و 150671 جريحاً من بدء العدوان