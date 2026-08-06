الخميس   
   06 08 2026   
   22 صفر 1448   
   بيروت 10:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الهلال الأحمر الفلسطيني: ١١ مصابا في اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب خلال العملية العسكرية في مخيم قلنديا

      مواضيع ذات صلة

      وفد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين زار وزير الزراعة وأكد ضرورة إطلاق برنامج وطني لدعم المزارعين والعمال الزراعيين

      وفد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين زار وزير الزراعة وأكد ضرورة إطلاق برنامج وطني لدعم المزارعين والعمال الزراعيين

      تراجع الين والدولار مع متابعة تطورات صراع إيران وأمريكا وترقب تقرير الوظائف

      تراجع الين والدولار مع متابعة تطورات صراع إيران وأمريكا وترقب تقرير الوظائف

      مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط لمدة 5 أشهر

      مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط لمدة 5 أشهر