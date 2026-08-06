ترامب: الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر… ومتفائل بالمحادثات مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن “الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر ولا سيما أنواع محددة منها”، مشيراً إلى أنه “جرى تصنيع كميات كبيرة من الذخائر وشحنها إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة.”

في حين يأتي كلام ترامب في وقت كشفت فيه شبكة «CNN» أن الجيش الأميركي استهلك منذ اندلاع الحرب مع إيران نحو 80% من مخزونه من صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة «ثاد»، ونحو نصف صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة «باتريوت»، في وقت يحذّر فيه كبار القادة العسكريين من أن مخزون وزارة الدفاع الأميركية من الذخائر أصبح «منخفضاً بشكل خطير”.

وفي السياق، تابع ترامب أن “شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ الولايات المتحدة”، كاشفاً أنه “يجري حاليا ملاحقة مسربي التصريحات الخائنة وسنسعى لفرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة عليهم”.

متفائل بالمحادثات مع إيران

من جهة ثانية، قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن “المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما ⁠يرام”، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في ⁠تفاصيل المناقشات.

وأضاف في مقابلة نُشرت مساء أمس الأربعاء مع قناة “فوكس 5 لاس فيغاس”

أن “التوصل ⁠إلى اتفاق بشأن إعادة ⁠فتح مضيق هرمز أصبح وشيكا.”

وتابع ترمب في المقابلة “أنا لا أسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء، وهذا ⁠ما كنا نتجه إليه. وأرادوا التفاوض ونحن نقوم بذلك، ويبدو أن ⁠الأمور تسير على ما ⁠يرام”، حسب زعمه.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زعم أن “إيران أرادت إجراء المفاوضات وهذا ما نقوم به ويبدو أنها تسير بشكل جيد”، مشيراً أنه “قد تنجح المحادثات أو تفشل ونحن مستعدون لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة”، حسب تعبيره.

لكنه في الوقت نفسه قال “أفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران ولا أسعى للقتل وتدمير كل شيء وكنا نسير في هذا الاتجاه”، حسب قوله.

المصدر: وكالات