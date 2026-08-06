الدفاع الروسية: استهداف سفينتين محملتين بإمدادات عسكرية للجيش الأوكراني قبالة أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن جاف كانتا تحملان إمدادات عسكرية للجيش الأوكراني قبالة سواحل مدينة أوديسا على البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة في بيان أن طائرات مسيّرة هجومية نفذت مساء أمس ضربات على السفينتين في المياه الواقعة جنوب وشرق أوديسا، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن استهداف السفن المستخدمة في دعم العمليات العسكرية الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق إصابة ثلاث سفن محمّلة بأسلحة ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في مياه البحر الأسود جنوب أوديسا.

وتأتي هذه الضربات في إطار العمليات الروسية الرامية إلى تعطيل خطوط الإمداد العسكرية عبر البحر الأسود، وسط استمرار استهداف الموانئ الأوكرانية الرئيسية التي تُستخدم لاستقبال الشحنات العسكرية.

المصدر: روسيا اليوم