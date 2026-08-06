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    اعلام العدو: لا يعلم الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت العبوة الناسفة التي انفجرت في مجدل زون قد زُرعت حديثًا في الموقع أم أنها عبوة قديمة

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