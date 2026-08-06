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    الهلال الأحمر الفلسطيني: 10 مصابين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في مخيم قلنديا شمال القدس

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