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وزارة الصحة في قطاع غزّة: 1254 شهيدًا و4121 إصابة إضافة إلى انتشال 804 جثامين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025
06-08-2026 06:56 صباحًا
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