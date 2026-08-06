عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: ترامب يزعم يوميًا القضاء على قواتنا العسكرية لكن رغم هذه الادعاءات لم تعبر حتى الآن أي ناقلة نفط أميركية واحدة مضيق هرمز