الأربعاء   
   05 08 2026   
   21 صفر 1448   
   بيروت 23:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جريح فلسطيني بنيران الاحتلال الاسرائيلي في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي قصفت أطراف بلدتي المنصوري ومجدلزون في جنوب لبنان

      مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي قصفت أطراف بلدتي المنصوري ومجدلزون في جنوب لبنان

      إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداء للمستوطنين الصهاينة على خربة طوبا بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة

      إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداء للمستوطنين الصهاينة على خربة طوبا بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة

      بزشكيان: إيران اليوم معترف بها كدولة قوية على الرغم من تحديات العامين الماضيين

      بزشكيان: إيران اليوم معترف بها كدولة قوية على الرغم من تحديات العامين الماضيين