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   21 صفر 1448   
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    بزشكيان: آية الله السيد مجتبى خامنئي شخصية استثنائية وما يروجه البعض حوله لا يمت للواقع بصلة

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