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    لبنان

    استمرار الحرائق في أطراف كفرشوبا وحلتا ومنع فرق الدفاع المدني من التدخل لإخمادها

      تتواصل الحرائق في أطراف بلدتي كفرشوبا وحلتا في جنوب لبنان، فيما لم يُسمح حتى الآن لفرق الدفاع المدني اللبناني بالتدخل لإخماد النيران.

      وبحسب المعطيات، فإن آلية “الميكانيزم” لم تمنح، حتى هذه الساعة، الإذن لفرق الدفاع المدني اللبناني بالدخول إلى المنطقة، ما حال دون مباشرة عمليات إخماد الحرائق التي لا تزال مستمرة.

      وأقدم الاحتلال الإسرائيلي على إشعال حرائق في الأحراج الواقعة أعلى منطقة الشميس بين البرجين، عند أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

      وتابعت الجهات المعنية تطورات الحريق، في وقت أعرب فيه الأهالي عن خشيتهم من اتساع رقعة النيران ووصولها إلى مساحات حرجية وزراعية إضافية، بما يهدد مزيداً من الأراضي والممتلكات.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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