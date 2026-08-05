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    لبنان

    بلدية فرون ثمنت استجابة وزارة الأشغال: البدء بأعمال وصل طريق النبطية بمنطقتي بنت جبيل ومرجعيون عبر جسر مؤقت

      أعلنت بلدية فرون  في بيان “البدء باعمال وصل طريق النبطية بمنطقتي بنت جبيل ومرجعيون عبر جسر موقت، وذلك ثمرة المتابعات الحثيثة والمناشدات التي تقدمت بها البلدية وسعيها المتواصل لدى الجهات المعنية حيث تابع رئيس البلدية هذا الملف ميدانياً حتى انطلقت الاعمال لاعادة وصل هذا الشريان الحيوي الذي يخفف عن اهالي فرون والمنطقة مشقة قطع عشرات الكيلومترات”.

       وثمنت البلدية “استجابة وزارة الاشغال العامة والنقل واهتمام وزير الاشغال ووزير الدفاع من خلال زيارتيهما موقع الاعمال كما توجهت بالشكر الى المتعهد حسين فرج على جهوده في تسريع تنفيذ المشروع”.

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