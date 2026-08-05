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    خُدّام الإمام الحسين… حبّ الحسين سلوك”: حملة تطوعية لكشافة الإمام المهدي (عج) في بعلبك

    تأكيداً على أن خدمة الإمام الحسين (ع) تتجاوز إحياء الذكرى لتجسّد معاني العطاء وتحمل المسؤولية، أطلقت أفواج الخدمة المجتمعية في مفوضية البقاع في كشافة الإمام المهدي (عج) حملةً تطوعية بعنوان “خُدّام الإمام الحسين… حبّ الحسين سلوك”، بالتزامن مع إحياء أربعينية الإمام الحسين (ع) في مدينة بعلبك.

    وتأتي الحملة في إطار تعزيز ثقافة الخدمة والعمل التطوعي، حيث يشارك المتطوعون في تقديم الخدمات للمشاركين والوافدين إلى مجالس ومراسم إحياء الذكرى، انطلاقاً من قيم البذل والتعاون التي رسّختها النهضة الحسينية.

    تقرير : علي الاكبر البرجي

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