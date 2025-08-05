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   05 08 2025   
   11 صفر 1447   
   بيروت 06:09
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    مجمع الشفاء الطبي: شهيدان ومصابون في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة