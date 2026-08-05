النائب الحاج حسن يدعو إلى وقف التفاوض المباشر مع العدو وتصحيح المسار

دعا رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي النائب حسين الحاج حسن إلى وقف التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي وتصحيح المسار بشكل كامل، معتبراً أن هذا المسار لم ينتج سوى المزيد من التنازلات المجانية، في وقت يواصل فيه العدو اعتداءاته من تدمير للبيوت وجرف للأراضي في المناطق المحتلة.

وخلال كلمة له في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله في بلدة الزعارير – بيت مشيك في ذكرى أسبوع الشهيد عباس عبد الله مشيك، أكد الحاج حسن أن ما يجري من اعتداءات إسرائيلية يثبت استمرار نهج الاحتلال، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في المسار القائم بما يحفظ حقوق لبنان وسيادته.

وتطرق الحاج حسن إلى العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، مؤكداً أنها علاقة ثابتة وراسخة، قائمة على التعاون والتكامل، مشدداً على وحدة الموقف في مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان والمنطقة.

وأشار إلى أن صمود اللبنانيين وتمسكهم بحقوقهم يشكلان أساس مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، داعياً إلى اعتماد الخيارات التي تحفظ المصلحة الوطنية وتمنع تقديم المزيد من التنازلات أمام العدو.