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   21 صفر 1448   
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    مراسل المنار: إصابة طفل باطلاق نار من آليات الاحتلال على خيام النازحين بمنطقة بئر 19 غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة

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