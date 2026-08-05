البقاع الغربي يحيي أربعين الإمام الحسين بمجالس العزاء والموائد الحسينية

أحيا أهالي منطقة البقاع الغربي ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام، بإقامة مجالس العزاء الحسيني واللطم والموائد والمضافات الحسينية في عدد من البلدات، وسط مشاركة واسعة من الأهالي وعوائل الشهداء والفعاليات الدينية والاجتماعية.

ففي بلدة مشغرة، احتشد الأهالي في حسينية البلدة بحضور عدد من العلماء، حيث تليت السيرة الحسينية واستُحضرت مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، قبل إقامة مجلس عزاء اختُتم بوليمة على حب أبي عبد الله الحسين.

وفي بلدة سحمر، أُقيم مجلس عزاء حسيني لمناسبة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، بمشاركة عوائل الشهداء وحشد من أبناء البلدة، حيث جرى التأكيد على معاني النهضة الحسينية وقيم التضحية والثبات والوفاء.

أما في بلدة ميدون، فأقيم مجلس عزاء حسيني تلاه افتتاح مضيف حسيني، جرى خلاله توزيع الطعام على المشاركين والوافدين إحياءً لهذه المناسبة.

كما شهدت بلدات عدة في البقاع الغربي إقامة مجالس العزاء والمضافات والموائد الحسينية، وتقديم الطعام والشراب للزوار والمشاركين، في مشهد يجسد التمسك بإحياء الشعائر الحسينية وتجديد العهد بالسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام وقيمه الخالدة.