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   05 08 2025   
   11 صفر 1447   
   بيروت 04:18
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    استشهاد الأسير أحمد طزازعة من مدينة جنين داخل سجن “مجدو” تحت تأثير ضرب قوات العدو الإسرائيلي في الأسر