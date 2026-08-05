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    اقتصاد

    “بلومبرغ”: حركة المرور في هرمز تسجل تراجعاً ملحوظاً بعد عودة التوتر


      أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن حركة المرور الملحوظة عبر مضيق هرمز ظلت ضئيلة للغاية، حيث أدت عودة التوتر في المضيق إلى زيادة المخاوف الأمنية لدى مالكي السفن وأطقمها الذين يفكرون في القيام برحلة عبر الممر المائي الحساس.


      وشهدت حركة الشحن البحري ركوداً يوم الثلاثاء بعد عبور ست سفن صغيرة في كلا الاتجاهين يوم الاثنين، مع تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها بالقرب من إيران، بما في ذلك ناقلات البضائع السائبة وناقلات الغاز البترولي المسال، وفقاً لبيانات شركة “كيبلر”.


      كما عبرت ناقلة نفط خام فارغة، وهي ناقلة من طراز “أفراماكس” تخضع للعقوبات الأميركية تُدعى “تيارا”، إلى الخليج، بعد أن كانت راسية قبالة سواحل عُمان منذ أوائل تموز/يوليو.


      وتُظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلة نفط خام عملاقة محملة بالنفط العراقي كانت متجهة إلى الصين، هي الآن راسية قبالة سواحل دبي.


      وتخضع الناقلة لسيطرة مجموعة “سينوكور” الكورية الجنوبية، التي لم ترد على طلب التعليق حول الوضع.

      المصدر: الميادين

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