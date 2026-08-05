قناة السويس.. تسجيل زيادة ملحوظة في عبور ناقلات النفط والغاز

سجلت حركة الملاحة في قناة السويس انتعاشا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 16.5% على أساس سنوي.

ووصل العبور إلى نحو 3580 سفينة، مدفوعاً بتحسن وتيرة التجارة والملاحة الدولية عبر هذا المرفق المائي الحيوي.

وتصدرت ناقلات النفط حركة العبور خلال هذه الفترة، بعد أن استحوذت على النصيب الأكبر بإجمالي 1526 سفينة، إلى جانب عبور 75 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعكس الدور المحوري للقناة في ضمان استمرار وتدفق إمدادات الطاقة العالمية.

و شهدت القناة تنوعاً واسعاً في طبيعة الشحنات وحركة العبور خلال الأشهر الثلاثة؛ إذ عبرت 958 سفينة للبضائع السائبة، و405 سفن حاويات، بالإضافة إلى 248 سفينة مخصصة للبضائع العامة.

كما شملت الحركة عبور 123 سفينة لنقل السيارات، و34 سفينة لنقل المركبات والمقطورات، و7 سفن للركاب، فضلاً عن 204 سفن تنتمي إلى فئات ملاحية أخرى متنوعة.

المصدر: روسيا اليوم