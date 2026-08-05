الأربعاء   
   05 08 2026   
   21 صفر 1448   
   بيروت 02:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إطلاق نار مكثف من آليات العدو الإسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      أنباء عن دوي انفجار في العاصمة اليمنية صنعاء

      أنباء عن دوي انفجار في العاصمة اليمنية صنعاء

      عمدة العاصمة الأوكراني كييف: هجوم صاروخي روسي يستهدف المدينة ومحيطها

      عمدة العاصمة الأوكراني كييف: هجوم صاروخي روسي يستهدف المدينة ومحيطها

      وكالة الأنباء الفرنسية (AFP): الهدف الحيوي الذي استهدفه اليمن في مطار نجران هو الرادار الرئيسي للمطار

      وكالة الأنباء الفرنسية (AFP): الهدف الحيوي الذي استهدفه اليمن في مطار نجران هو الرادار الرئيسي للمطار