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   20 صفر 1448   
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    وزير الخارجية الأميركي: هناك أمل في التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز في القريب العاجل

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