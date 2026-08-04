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   20 صفر 1448   
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    المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية : من الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ اتفاق غزة والمسؤولية الكاملة تقع على الطرف الإسرائيلي

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